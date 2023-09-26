أول سفير سعودي لدى فلسطين يصل إلى الضفة الغربية

وصل أول سفير سعودي لدى فلسطين، إلى الضفة الغربية في زيارة رسمية تمتد على يومين يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية رياض المالكي ومسؤولين آخرين.

وحسب وسائل إعلام، دخل السفير نايف بن بندر السديري عبر معبر الكرامة قادمًا من الأردن، لتسليم أوراق اعتماده. في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي أوت المنصرم، أعلن عن تعيين السديري سفيرًا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، وسيتولى أيضًا منصب القنصل العام في مدينة القدس، حسب وكالة “فرانس برس”.

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيرًا لها لدى فلسطين، علمًا أنه كان للمملكة قنصلية عامة في القدس،. لكنها أغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967. فيما كانت سفارة السعودية في عمّان هي التي تتولى ملف الأراضي الفلسطينية.

من جهتها رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية بزيارة نايف السديري. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ: إننا نرحب بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية للرئيس محمود عباس.