أول سودانية تُحقق هذا الإنجاز وهكذا ردت على الإنتقادات

وصلت المؤثرة السودانية تسابيح دياب، لنصف نهائي مسابقة ملكة جمال العالم، والتي تقام في كمبوديا.

وتعتبر تسابيح، أول سودانية تصل لمسابقة ملكة جمال العالم، حيث شاركت في حفل النصف نهائي يوم السبت الماضي.

وإختارت تسابيح أن تمثل بلدها السودان بطريقة تحافظ بها على التقاليد العربية.

حيث ظهرت بفقرة عرض ملابس البحر بمايوه البوركيني الذي يغطي جسدها بالكامل.

ولفتت الأنظار اليها بعرض الثوب السوداني ضمن فقرة الملابس القومية لتكون ضمن أفضل 5 إطلالات تراثية.

وصرحت تسابيح لمصادر صحفية أن فوزها في المنافسة لم يكن هو التحدي الوحيد لها بل كان أمامها تحدي أكبر بأن تعكس صورة بلدها السودان بطريقة تتناسب مع تقاليد شعبها.

وأكدت أنها تعرضت للعديد من الانتقادات جراء مشاركتها في المسابقة بسبب عدم مراعاتها للحرب القاسية التي يعيشها الشعب السوداني في الوقت الراهن.

وقالت تسابيح: “أشعر بكل فخر أني قادرة على رفع علم بلادي عاليًا أمام العالم. هذا الإنجاز ليس لي إنما للسودان، وهو خطوة لتسليط الضوء على ما يحدث هناك”.