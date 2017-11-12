أول سيارة بيجو “MADE IN ALGERIA” في 2019

قال عبد الرحمان بن حمادي أن مصنع بيجو الجزائر سيشرع في الإنتاج بداية من 2019.

وأكد بن حمادي في تصريح لـ”النهار أون لاين” اليوم قبيل مراسيم توقيع إتفاقية إنشاء المصنع أن هذا المشروع سيدخل فترة الإنتاج خلال سنة 2019، بوهران.

وكشف بن حمادي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستبلغ 25 ألف سيارة سنويا خلال السنة الأولى.

مضيفا أنه خلال 4 سنوات سيتم الوصول إلى نسبة إدماج 42 في المائة، مع تصدير 10 في المائة من السيارات.

وأضاف بن حمادي أن المصنع سيتربع على مساحة تفوق الـ 120 ألف هكتار.

في حين كشف عن إنشاء أكاديمية خاصة لتكوين الشباب قصد توظيفهم في المصنع، بوهران في بداية 2019.