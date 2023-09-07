أول سيارة fiat مُصنعة بالجزائر تدخل السوق شهر ديسمبر

أعلن وزير الصناعة علي عون، اليوم الخميس، أن أول سيارة من نوع فيات مُصنعة بالجزائر، ستدخل في السوق الجزائرية شهر ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك في كلمة للوزير، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم على هامش زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع الاستثمارية بولاية وهران.

وكشف الوزير، أن أول سيارة مصنعة في الجزائر ستكون في السوق في شهر ديسمبر القادم.

وأكد عون، أن المجال مفتوح لكل المستثمرين، سواء 100 بالمئة من طرف المستثمرين الأجانب. أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية.

وشكر الوزير بهذه المناسبة، شركة فيات والسلطات المحلية وعلى رأسهم والي ولاية وهران، على كل الدعم الذي قدموه لهذا المشروع.

ومن جهته، أوضح مسؤول شركة فيات بالجزائر، أنه سيتم إنتاج 90 ألف سيارة من نوع fiat بالجزائر في السنة، بـ3 أنواع. فيما سيتم إنتاج نوع رابع مع حلول سنة 2026.