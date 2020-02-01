أول صفقة ستوقع مع SAA.. هكذا ستتحصل المؤسسات الناشئة على المشاريع

سيستفيد الشباب المسيّر لشركات ناشئة أو ما يعرف بـ “ستارت آب” من صفقة تعدّ الأولى من نوعها تمنحها شركة عمومية تمكنهم من تطويره خدماتها لفائدة الزبائن مقابل مبالغ مالية متفاوتة سيستفيدون منها.

علمت “النهار” من مصادر حكومية، بأن الشباب المسير لحاضنات وشركات ناشئة سيوقع على اتفاقية مع الشركة الجزائرية للتأمين SAA الثلاثاء القادم بمقر المؤسسة.

يتمكن بموجبها من تطوير خدمات المؤسسة حيال زبائنها، من خلال توفير أحدث التقنيات المتوصل إليها كل حسب تخصصه، مقابل مبالغ مالية تمنحها المؤسسة العمومية.

وهي شراكة قالت عنها مصادرها إنها تدخل في إطار «رابح/رابح».

وأفادت مراجع «النهار»، بأن الصفقة هذه التي تعد سابقة، تهدف إلى تطوير وسائل تسيير الشركة الجزائرية للتأمين وتحدث علاقتها مع شبكة الزبائن.

وأكدت أن الحاضنات هذه التي ستكون طرفا في الاتفاقية المنتظرة، يوم الثلاثاء، ستقدم منتجات عصرية تتماشى ومضامين دفتر الشروط ستقدم الحاضنات منتجات وحلول إعلام آلي.

قصد التمكن من تطوير وسائل التسيير في إطار العلاقة التي تربط بين المؤسسة والزبون. وأشارت مصادرنا، إلى أن تكلفة المنتوج ستكون منخفضة مقارنة بتلك التي تدفعها الشركة الجزائرية للتأمين إلى المؤسسات التي تتعامل معها قبل الاتفاقية المنتظرة.

وتدخل الاتفاقية ضمن سياسة الحكومية الرامية إلى تقديم يد المساعد والدعم لفائدة الشركات الناشئة. وقد استحدثت حكومة تبون وزارة منتدبة مكلفة بالحاضنات برئاسة نسيم ضيافات.

من أجل الدفع بهذا النوع من الشركات وتشجيع الشباب على الاستثمار في شتى القطاعات، حيث أبدى رئيس الجمهورية نيته في تطوير وتحديث شركات STARTUP، من خلال الوقوف إلى جانبها والعمل على ضمان استمراريتها.

ويقصد بحاضنات الأعمال أي تنظيم يحتضن الشركات حديثة النشأة، من خلال تأطيرها قانونيا ضمانا لتطورها، كما تعرف بأنها مجموعة برامج تعدها الحكومة.

تتضمن تكوينا أو خدمات أخرى، تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة الموجودة في الحاضنة لتحصل على فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة في بداياتها.