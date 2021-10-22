أول صلاة جمعة في المسجد الحرام دون تباعد

أدى جموع المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الحرام. وهي أول جمعة بعد إلغاء التباعد الجسدي بين صفوف المصلين.

وأقام جموع المصلين أول صلاة جمعة دون تباعد في المسجد الحرام بعد 18 شهرًا من التباعد. ورفع الطاقة الاستيعابية للمصلين في المسجد الحرام بنسبة مائة بالمائة.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت جملة من الاجراءات الرامية الى التخفيف من البروتوكل الصحي منها: الغاء وضع الكمامة في الاماكن المفتوحة، ورفع الطاقة الاستعابية بالحرمين الشريفين والغاء التباعد في الصلوات الخمس وهذا منذ 17 أكتوبر الجاري.

وكانت شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن السديس قد قامت بإزالة الملصقات. التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد.

وقامت بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة. باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية.

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