أول صورة للأميرة رجوة بعد الزفاف تشعل مواقع التواصل

أشعلت صورة حديثة نشرها الأمير حسين، ولي عهد الأردن، جمعته مع زوجته الأميرة رجوة، مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعتبر هذه الصورة، هي الأولى التي ينشرها ولي العهد الأردني مع زوجته الأميرة رجوة الحسين منذ عقد قرانهما مطلع جوان الماضي.

ونشر الأمير الحسين صورة له ولزوجته على صفحته بانستغرام قائلا بتعليق باللغتين العربية والانجليزية مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك: “منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الصورة والتي ظهر فيها الزوجان بإطلالة بسيطة وعفوية. وتداول النشطاء الصورة في موقع “تويتر” بشكل واسع.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة” لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، عقب عقد قرانهما.

وعُقد قران ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة الحسين، في الأول من جوان الماضي، في قصر زهران. بحضور 140 ضيفا من العائلة الهاشمية ومن رؤساء وزعماء الدول ومن أقارب الأميرة رجوة.