أول صورة لنانسي عجرم مع بناتها بعد حادث إقتحام منزلها: “بروحنا نحميكم”

نشرت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، صورة جمعتها مع إبنتيها ميلا وإيلا، عبر صفحتها على انستغرام، في أول ظهور لها مع بناتها بعد حادث إقتحام منزلها.

وظهرت نانسي في الصورة، وهي تحتضن بناتها، وعلقت قائلة: “إنتو الدنيا.. وبروحنا نحكميكم”، في إشارة لما فعله والدهما، بقتله لمقتحم منزلهم، دفاعا عن زوجته وبناته.

وتمر النجمة اللبنانية بأزمة كبيرة، بعد حادث إقتحام منزها من طرف شاب في الثلاثينات، والذي قتل على يد زوجها فادي الهاشم.

ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية، والتي أثارت جدلا كبيرا على مختلف الوسائط الإعلامية.