أول صور شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في شهر العسل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وزوجها الفنان المصري حسام حبيب. خلال تواجدهما في أحد مناطق القاهرة، حيث قيل إنهما يمضيان شهر العسل بعد إعلان زواجهما مؤخرا.

كما كشفت الإعلامية المصرية نانسي توفيق، عن لقائها بـ “شيرين عبد الوهاب” وحسام حبيب في أول ظهور بعد زواجهما مجددا. حيث أشارت في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إلى أن “شيرين عبد الوهاب تتمتع بصحة جيدة وسعيدة في حياتها”. و”تمارس حياتها بشكل طبيعي”.

في حين، تابعت “شيرين وحسام شكلهم كأنهم عصفورين في شهر العسل وبتخرج ومبسوطة جدًا بعودتها لحسام حبيب”. مضيفة:”رجعت ضحكتها والناس كانت مقبلة على حسام حبيب بشكل جميل”. و”هي بكامل قواها العقلية، ووصيت حسام عليها يأخذ باله منها”.

كما وجهت نانسي رسالة لمتابعي شيرين عبد الوهاب، إذ قالت: “أتمنى من الجمهور يترك شيرين في حالها”. وفي النهاية “هي إنسانة ولها خصوصياتها ومشاعرها وأخطاءها”.

وخرجت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن صمتها، بعد أزمتها الأخيرة. حيث أعلنت، كتب كتابها على طليقها السابق حسام حبيب ثانية، بعد انفصالهما نهاية العام الماضي.

كما قالت في اتصال هاتفي مع برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر2″، مساء الجمعة “أعتذر لحسام وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة”.

في حين، أكدت أنهما كانا ضحية لـ”شيء أكبر منهم”، ملمحة إلى أنها أخطأت في نشر أخبارها الشخصية على العلن.لا وأشارت إلى أن زوجها كان ولا يزال “حب حياتها”، مؤكدة أن الأخير هو من عرض عليها الزواج مجدداً فوافقت.

وشهدت حلقة البرنامج بث لقطات لعقد قران الفنانة المصرية، التي ظهرت إلى جانب المأذون وطليقها السابق. كما أعلنت شيرين التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها محمد عبدالوهاب “أنا متسامحة، ولا أستطيع أن أفعل ذلك به”. وأضافت “لا أستطيع أن أسبب حزنا لوالدتي بسبب خلافي مع شقيقي”.