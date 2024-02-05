أول ظهور بعد المرض.. سيلين ديون مفاجأة حفل غرامي

فاجأت النجمة الكندية سيلين ديون، جمهور حفل غرامي 2024 بظهورها على المسرح لتقديم الجائزة الأخيرة للحفل، وهي جائزة ألبوم العام.

وكان هذا الظهور، الأول لسيلين ديون، بعد أن ابتعدت عن الأضواء في ديسمبر 2022 على إثر معاناتها من متلازمة الشخص المتيبس.

وفور صعودها على المسرح، حظيت ديون الحاصلة على 5 جوائز غرامي، بتصفيق حار من الجمهور في الحفل.

وقدمت ديون جائزة ألبوم العام للنجمة العالمية تايلور سويفت عن ألبومها “Midnights”، وهي المرة الرابعة في تاريخها التي تفوز بها بهذه الجائزة.

وقالت ديون، قبل تسليم الجائزة: “شكرًا للجميع! أنا أحبكم أيضًا.. تبدون جميلين.. عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، أعني ذلك حقًا من كل قلبي”.

وأضافت: “الذين كانوا محظوظين بما فيه الكفاية لحضور حفل جوائز الغرامي. يجب أن لا يعتبرو الحب الهائل والفرح الذي تجلبه الموسيقى إلى حياتنا وإلى الناس في جميع أنحاء العالم أمراً مسلماً به.”

وكانت شقيقة سيلين ديون الكبرى كلوديت قد صرحت مؤخراً أن المغنية الكندية الأسطورية، فقدت السيطرة على عضلاتها.

وجاء هذا التصريح بعد عام من إلغاء جولتها العالمية، حيث أشارت شقيقتها، إلى أن العودة إلى المسرح قد تستغرق وقتاً طويلاً.

مرض سيلين ديون

وكشفت النجمة عن تشخيصها لأول مرة في ديسمبر 2022 من خلال منشور مؤثر على إنستغرام. وبعد أشهر ألغت جولتها العالمية، التي كان من المقرر أن تبدأ في نهاية عام 2023.

وفي سبتمبر، ظهر مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان “عائلة سيلين ديون تكشف كيف تحتضر”. حيث تقول فيه إن مرضها غير القابل للشفاء “يتقدم بسرعة كبيرة”.

ومنذ ذلك الحين، تم إعادة نشر الفيديو على تيك توك، حيث حصل على أكثر من 430,000 مشاهدة.

وأثار المقطع شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن الفنانة أصبحت الآن تعتمد على الكرسي المتحرك وتكافح للتحرك.

ومع ذلك، نفت شقيقة سيلين ديون هذه الادعاءات. وقالت كلوديت لموقع showbizz.net الناطق بالفرنسية: “أعرف أنها من الناحية الأخلاقية والعقلية قوية. ليست مكتئبة على الإطلاق.. لديها فعلاً فرحة الحياة. سنتجاوز هذا”.