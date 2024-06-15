أول ظهور رسمي لكيت ميدلتون منذ تشخيصها بالسرطان

نشرت وسائل إعلام بريطانية صورًا لكيت ميدلتون اميرة ويلز وأفراد العائلة المالكة، وهم يصلون إلى قصر باكنغهام بسيارة، للمشاركة في حفل Trooping the Color.

وعرضت شبكة “سكاي نيوز” لقطات وصول كيت في سيارة برفقة زوجها الأمير وليام وأطفالهما الثلاثة. لحضور عرض عسكري سنوي يقام في وسط لندن للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي لتشارلز ملك بريطانيا.

وكان جورج جالسًا بين كيت والأمير ويليام، وتجلس شارلوت ولويز مقابلهما.

وفي صور أخرى ظهرت كيت أثناء دخولها قصر باكنغهام لمشاهدة عرض الطائرات التابع لسلاح الجو الملكي.

وتخضع كيت للعلاج الكيميائي الوقائي منذ إعلان إصابتها بالسرطان، وهذا هو أول ظهور لها أمام الجمهور منذ ديسمبر الماضي.