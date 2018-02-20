أول ظهور لسليماني مع نيوكاستل قد يتأجل مرة أخرى !

يواجه الدولي الجزائري لاعب نيوكاستل الإنجليزي إسلام سليماني، شبح الغياب المجددا عن أول ظهور له مع ناديه الجديد.

وحسب ما كشف عنه موقع “كرونكيل لايف” المقرب من نادي نيوكاسل يونايتد فإن “إسلام” قد يضيع مواجهة بورنموث السبت المقبل.

ووفقا لذات المصدر، فإن الحالة البدنية لسليماني لا تسمح للمدرب رافائيل بنيتيز بالاعتماد عليه خلال هاته المواجهة.

يذكر أن سليماني إستغل عطلت اليومين التي منحه إياها التقني الإسباني من أجل التدرب بمركز سيدي موسى بالجزائر.