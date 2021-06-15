أول ظهور لـ “إيركسن” بعد الأزمة القلبية

الرياضة
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أول ظهور لـ “إيركسن” بعد الأزمة القلبية
بقلم أمير بهلول

نشر اللاعب الدنماركي “كريستيان إيركسن” أول صورة له عبر حسابه الرسمي في الانستغرام بعد الأزمة القلبية التي مر بها حينما سقط مغضيا في مباراة منتخب بلاده أمام “فنلندا” في منافسات اليورو وظهر وهو بصحة جيدة.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها “إيركسن”: “أود أن أشكر الجميع على رسائلهم ودعمهم الكبير من مختلف مناطق العالم، هذا الشيء يعني لي الكثير ولعائلتي أيضا. أنا في حالة جيدة في ظل الظروف السائدة، سأبقى في المشفى للقيام ببعض الفحوصات اللازمة لكن أنا بخير”. وأضاف: “الآن سأكون مشجعا للمنتخب في باقي المباريات، هيا بنا إلعبوا من أجل الدنمارك”.


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