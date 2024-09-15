أول ظهور لـ “بلقبلة” بألوان أونجي الفرنسي

بصم الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، اليوم الأحد، على أول ظهور له بألوان ناديه أونجي الفرنسي، بمناسبة اللقاء الجاري حاليا، ضمن الجولة الـ 4 من “الليغ1” أمام ستراسبروغ.

والتحق بلقبلة، في الميركاتو الصيفي الماضي، بأونجي، بعد فسخ عقده مع نادي أحد السعودي، بعقد إلى 2026.

وبذلك، جدد بلقبلة العهد مع أجواء “الليغ1” سريعا، على اعتبار أن آخر مباراة له في الدرجة الأولى الفرنسية، تعود إلى تاريخ الـ 3 جوان 2023، حينما واجه رفقة بريست، نادي رين. وسجّل يومها هدف فريقه الوحيد، الذي سقط بثنائية.

للإشارة فإن لاعب الخضر، لم يتمكن من المشاركة سابقا مع ناديه الجديد. بسبب تأخر وصول ورقة خروجه الدولية، من الاتحاد السعودي، بسبب رفض أحد، رحيله، إلا أن الاتحاد الفرنسي تدخل لحل الأزمة.