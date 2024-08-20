أول عملات معدنية للملك تشارلز الثالث تدخل للتداول

سيتم توزيع ما يقرب من ثلاثة ملايين من العملات المعدنية الجديدة بقيمة جنيه إسترليني. في جميع أنحاء المملكة المتحدة، عبر مكاتب البريد والبنوك.

وبعد الأوراق النقدية في جوان الماضي، هذه هي أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث. والتي سيتم طرحها للتداول هذا الأسبوع في المملكة المتحدة.

وسيتم توزيع ما يقرب من ثلاثة ملايين من هذه العملات الجديدة بقيمة جنيه واحد. في جميع أنحاء البلاد من خلال مكاتب البريد والبنوك.

سيتم تداول العملات المعدنية الجديدة جنبًا إلى جنب مع تلك التي تعرض صورة الملكة إليزابيث الثانية. والتي سيتم استبدالها عند تعرضها للتلف أو التآكل.

وستقوم Royal Mint (المؤسسة المسؤولة عن سك العملة البريطانية) بعد ذلك بطرح سبع عملات معدنية أخرى للتداول. تتراوح من بنس واحد إلى 2 جنيه إسترليني. كما أنها مستوحاة من الطبيعة لتعكس التزام الملك تجاه البيئة.

وسيتم نقش السنجاب الأحمر على العملة فئة 2 بنس، وورقة البلوط على العملة فئة 5 بنسات. وطيهوج الخشب على العملة فئة 10 بنسات. وطائر البفن على العملة فئة 20 بنسا. وسيتم نقش العملة المعدنية فئة 2 جنيه بالزهور الوطنية: الورد، والنرجس، والشوك، والبرسيم.

كما أظهر استطلاع عام أجرته دار سك العملة الملكية أن عملة النحلة بقيمة 1 جنيه إسترليني هي المفضلة في بريطانيا. تليها مباشرة عملة السنجاب الأحمر فئة 2 بنس.

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