أول عملية ناجحة في جراحة الكتف بالمنظار في الجنوب

تم إجراء أول عملية ناجحة في جراحة الكتف بالمنظار بورقلة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى جنوب الوطن.

وحسب الفريق الطبي المختص، اليوم الثلاثاء، فقد أجريت هذه الجراحة التي تتسم بالدقة الشديدة لشخص يبلغ من العمر 43 سنة.

وأوضح الدكتور أبو بكر الصديق عانو، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الفريق الطبي المتخصص قام بترميم وإصلاح أربطة مفصل الكتف لهذا المريض عن طريق المنظار.

وكان المرضى المصابون بمثل هذه المشاكل الصحية، ينقلون إلى مستشفيات شمال الوطن وحتى إلى بعض البلدان المجاورة.

وتمت العملية في إطار الأيام الجراحية التي تنظم للمرة الثانية بالولاية، وتم إجراء 4 تدخلات جراحية أخرى.

وتهدف هذه الأيام الجراحية إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الأطباء، من مختلف ربوع الوطن .