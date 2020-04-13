أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في تونس

قام الأطباء في تونس، بإجراء أول عملية توليد لامرأة تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا لحظة حضورها لوضع جنينها.

وتعتبر هذه العملية، الأولى في تونس، وأعلن المستشفى أن حالة الأم ووليدها مستقرة.

وأجريت العملية في المستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس، ليل الأحد، لتكون أول عملية ولادة لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، فتحي اللطيف: تم أخذ كل الاحتياطات الضرورية للفريق الطبي العامل قبل إجراء العملية القيصرية التي تتطلبتها حالتها الصحية”.

وأضاف ذات المتحدث: “تم إجراء عملية الولادة في ظروف عادية والوضعية الحالية للأم ووليدها مستقرة وهما محل رعاية ومتابعة”.