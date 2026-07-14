أول فرع لمركز بحث علمي وطني يلج البورصة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الثلاثاء، بمقر بورصة الجزائر، على مراسم الإدراج الرسمي للمؤسسة الاقتصادية الفرعية “كرابسي للخبرة” (CRAPC) في بورصة الجزائر، كأول فرع لمركز بحث علمي وطني يلج السوق المالي.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، فهذا الحدث ليس مجرد عملية مالية ناجحة. بل هو تحول استراتيجي وتاريخي في مسار الابتكار الجامعي والاقتصاد الوطني.

وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب في هذه العملية 104.55 %، وهو مؤشر قوي يحمل دلالتين هامتين، وهما الثقة الكبيرة التي يحظى بها منتج البحث العلمي الجزائري لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في قطاعنا. ونجاح مقاربة الوزارة في الانتقال بالجامعة ومراكز البحث من الطابع الأكاديمي الصرف إلى المساهمة المباشرة في خلق الثروة والوظائف.

كما يأتي ​هذا الإنجاز العملي تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قوي ومستدام.