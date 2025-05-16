أول فوج من الحجاج الجزائريين يصل إلى مكة المكرمة

وصل أول فوج من الحجاج الجزائريين، إلى مكة المكرمة، حيث انطلقوا من مطار هواري بومدين، وحُظيوا باستقبال مميز عند دخولهم الفندق.

وكانت البعثة الجزائرية للحج شرعت في تنظيم برنامج للمزارات لفائدة الحجاج الجزائريين بالمدينة المنورة.

ويشمل البرنامج مختلف المعالم الإسلامية ذات العلاقة بالتاريخ الاسلامي وبالسيرة النبوية العطرة.

وأكد رئيس مركز المدينة المنورة للبعثة الجزائرية، بلخير بوذراع، أنّ انطلاق حجاج الجزائر باتجاه المزارات نُظم وفق رزنامة مضبوطة.

وتتم العملية تحت إشراف مرشدين دينيين أوكلت لهم مهمّة مرافقة الحجاج في مختلف المزارات.

وقال ذات المتحدث، أنّ تواجد البعثة إلى جانب الحجاج الجزائريين في هذا البرنامج، يندرج في إطار تجسيد توجيهات السلطات الجزائرية.