أول فوج من الحجاج يغادر إلى البقاع المقدسة بقسنطينة

غادر صباح اليوم الجمعة، أول فوج للحجاج من عدة ولايات من شرق الوطن، من مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.

ويضم هذا الفوج، 250 حاجا وحاجة، وكان في توديعهم، والي قسنطينة عبد الخالق صيودة. مرفوقا بالسلطات المحلية المدنية والعسكرية وسط أجواء تنظيمية محكمة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد والي قسنطينة أنه تجسيدا لتعليمات السلطات العليا للبلاد فقد تم اتخاذ كافة التدابير للتكفل بالحجاج.

مضيفا أنه قد تم برمجة 16 رحلة نحو البقاع المقدسة وذلك على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وكذا الخطوط العربية السعودية.

وستضمن هذه الرحلات نقل 5450 حاجا وحاجة من ولاية قسنطينة نحو مطار جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقد تم تهيئة ظروف تنظيمية ولوجيستية تتمثل في تأجير أحسن الحافلات مع توفير مختلف الخدمات. وكذا تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج.