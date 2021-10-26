أول فوز على “البساط” في البطولة الموسم الجاري

أعلن محافظ لقاء شباب باتنة وشبيبة بجاية إعلان فوز أبناء يما غورايا على البساط وعدم تنشيط مباراة اليوم بسبب عدم إكتمال إجازات فريق شباب باتنة.

وتنقل الفريق الباتني متكون من مجموعة صغيرة من لاعبي الرديف الذي لم يكتمل عددهم المطلوب،في سابقة هي الأولى من نوعها، كما يعتبر الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة هو الأول منذ تأسيس النادي العريق بسبب “اللامبالاة” وعدم إحترافية إدارة الرئيس الحالي.

وينتظر أن تحل إدارة الفريق مشكل الإجازات قبل موعد السبت ضد إتحاد عنابة.

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