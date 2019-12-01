أول كاميرات في العالم لرصد إستخدام الهاتف أثناء القيادة

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أول كاميرات في العالم لرصد إستخدام الهاتف أثناء القيادة
بقلم غنية جيباوي

قامت هيئة النقل في ولاية ”نيو ساوث ويلز” الأسترالية، بتشغيل أول كاميرات في العالم لرصد استعمال الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

وحسب ما نقله موقع سكاي نيوز العربية، عن الهيئة اليوم الأحد، فإن الكاميرات ستعمل يوميا على مدار 24 ساعة، بهدف الحد من حوادث المرور التي شهدت إرتفاعا كبيرا.

وسيتم تشغييل هذه الكاميرات في كل الأحوال المناخية، لإكتشاف أي سائق يستخدم الهاتف المحمول.

وأضافت الهيئة، أنّ كاميرات اكتشاف إستعمال الهاتف المحمول تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة الصور، ورصد الإستخدام غير القانوني للهاتف.

وقال مساعد مفوض شرطة ولاية ”نيو ساوث ويلز “، مايكل كوربوي، إنّ هذا نظام تم تركيزه لتغيير الثقافة المرورية.

ويبيح القانون في ”نيو ساوث ويلز” الاتصال أو استقبال مكالمات صوتية أثناء قيادة السيارة، ولكن شريطة استخدام السماعات.

بينما يحظر كل الاستخدامات الأخرى للهاتف المحمول أثناء القيادة، كاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتصوير، يضيف ذات المتحدث.


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