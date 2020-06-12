أول مباراة بعد الكورونا.. بن ناصر يتحدى اليوفي في نصف نهائي كأس إيطاليا

الرياضة
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أول مباراة بعد الكورونا.. بن ناصر يتحدى اليوفي في نصف نهائي كأس إيطاليا
بقلم أمير بهلول

تتجه الأنظار سهرة اليوم الجمعة إلى مدينة “تورينو”، أين يحل “ميلان” ضيفا على نادي “جوفنتوس” في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

المباراة ستكون مفخخة للعديد من الأسباب، أولها أنها المباراة الأولى بعد التوقف بسبب “فيروس كورونا”، كما أنها المباراة الأولى بعد التوقف لثلاثة أشهر كاملة.

ويعول نادي “ميلان”، على الثلاثي “بن ناصر، ثيو هيرنانديز، ريبيتش” من أجل تجاوز عتبة اليوفي والوصول إلى النهائي.

في حين اليوفي بقيادة “رونالدو” يريدون مواصلة السيطرة على الأندية الإيطالية ولعب المباراة النهائية للكأس.

يذكر أن نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، كما أن اللجنة المنظمة للكأس أكدت أنه لا وجود لوقت إضافي في حال التعادل، بل ستذهب المباراة مباشرة لضربات الجزاء.

جوفنتوس – ميلان (20:00).


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