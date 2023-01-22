أول مباراة رسمية مع النصر.. رونالدو أساسيا في مواجهة الإتفاق

يخوض بعد لحظات من الآن النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول مباراة رسمية مع فريقه الجديد النصر.

وذلك بمناسبة لقاء الضيف الإتفاق المُقرر بداية من الساعة الـ18:30 لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي.

ويتواجد “الدون” في التشكيلة الأساسية للعالمي، كما تقرر منحه شارة القيادة.

وكان رونالدو قد التحق بالنصر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، ولم يلعب أي مباراة رسمية من قبل ماعدا مواجهة فريق موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان.