أول مباراة للخضر بنجمتين في القميص  

يواجه المنتخب الوطني، سهرة اليوم الإثنين، بملعب “05 جويلية”، منتخب البنين، في إطار مباراة ودية بين المنتخبين.

وتعد هذه المباراة، أول خرجة للمنتخب الجزائري، منذ إحرازه التاج الإفريقي، من الأراضي المصرية، شهر جويلية المنصرم.

وبالتالي ستشهد هذه المواجهة، أول ظهور لرفقاء القائد رياض محرز، بالقميص الجديد للمنتخب الوطني، المرصع بنجمتين، بدل نجمة واحدة.

يذكر أن أشبال جمال بلماضي، تمكنوا من رسم النجمة الثانية على قميص الخضر، بعد 29 سنة، من إحراز النجمة الأولى، والتي كانت سنة الـ1990 بالجزائر.