أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم، أن الأول من شهر محرم1441هجري، يوم عطلة مدفوعة الأجر.

وأوضح البيان أن هذا اليوم عطلة لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بالإضافة إلى الهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة.

وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية.

وأشار ذات المصدر إلى أنه يتعين على المؤسسات الإدارات العمومية والهيئات والدواوين، إتخاد التدابير اللازمة لضمان استمرارية العمل بنظام التناوب.