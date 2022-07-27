أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم أول محرم، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أنه “بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية. فإنّ اليوم الأول من شهر محرم 1444 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر”.

ويستفيد من هذه العطلة، كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

وأشار البيان إلى أنّه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.