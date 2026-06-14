أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن أول محرم، المصادف لحلول السنة الهجرية 1448، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وحسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان مشترك للهيئتين، فإنه “وبمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963. المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم، فإن اليوم الأول من شهر محرم 1448 هجرية. يعتبر عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي. بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.