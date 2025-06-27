أول محرم..

هو أول الشهور وأحد الأشهر الحُرُم، ذكرى لحدث تاريخي عظيم، اتُّخذ منه بداية التقويم الهجري، وقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اجتناباً لما رآه صلى الله علية وسلم من إيذاء شديد من أهل مكة المكرمة خاصة بعد وفاة أبي طالب، ليكون يوم الهجرة هو يوم مولد عصر جديد فيه خرج العالم أجمع من الظلمات إلى النور.

دعاء نهاية السنة الهجرية

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك، اللهم أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا أرحم الراحمين..

كلمة لابد منها

وبهذه المناسبة الفاضلة نزف لكم قراءئنا الكرام أجمل عبارات التهنئة، فالشوق لتهنئتكم يسبق كلماتنا قبل أن ينطق نكتبها بأيدينا، نريد أن نهنئكم ونبث في فؤادكم أجمل وأرق التهاني، فكل عام وانتم طيبون نسأل الله أن تكون سنة سعيدة وخير ورزق على بلادنا وجميع الأمة الإسلامية، فكل سنة وصحيفتكم أحسن عملا، وقلبكم أكثر صفاء، ولسانك أكثر رطبا بالدعاء والتضرع إلى المولى، فهاهي سنة قد خلت بكل ما فيها، وهاهي أخرى تدخل علينا راضينا بما فيها ونأملها خيرا لنا لكم.

فكل عام والخير دربك وممشاكم، والبسمة دوم ما تفارق محياكم، وجنة الرحمان مأوانا ومأواكم، كل عام لربنا طائعين، ولنبينا عليه الصلاة والسلام تابعين، ولبعضنا نافعين..

كل عام وأنتم بخير..