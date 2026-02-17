أول مرة أعيش رمضان بعيدا عن بيت أهلي..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، قبل كل شيء دعوني أهنئكم بقدوم هذا الشهر الفضيل وأتمنى أن يكون الجميع بألف خير.

سيدتي أنا فتاة متزوجة حديثا، وهذا أول رمضان لي بعيدا عن أهلي، والكل يعلم أن هذه الشهر فيه خصوصيات تختلف من بيت لآخر وأنا لا أعرف الكثير عن عادات أهل زوجي في هذا الشهر.

خاصة أن ارتباطي كان سريعا، وفترة الخطوبة كانت قصيرة، ولم تكن لي الفرصة لأتعرف على أهل زوجي وعاداتهم في هذا الشهر، لهذا أشعر بنوع من الارتباك والخوف.

لا أنكر أن زوجي وأهله طيبون للغاية، لكن بالرغم من ذلك متوترة، فهل من كلمة تريح قلبي سيدتي..؟.

منال من الوسط

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الارتباك في حالتك طبيعي عزيزتي، لكن لابد من السيطرة عليه والتعايش مع واقعك الجديد. لكن قبل الرد أنا بدوري أهنئك بهذا الشهر الفضيل أنت وكل القراء الأكارم وأتمنى أن يتقبله الله منا.

أجل أختاه، فالعادات والتقاليد تختلف من بيت لآخر، كما أن الحياة الزوجية في بداياتها تتميز برونقٌ خاص. يجعل كل ما في تفاصيلها مختلفًا. والمرأة الذكية هي التي تستغل كل التفاصيل لتصبح سيدة ناجحة في بيتها، وزوجة مثالية في نظر زوجها.

لهذا أختي الفاضلة إياك والمكابرة، كوني أنت أيضا تلك الفتاة المتخلقة، بادلي حماتك وزوجة نفس الطيبة والمودة. ثم إن رمضان هو شهر الرحمة، لهذا أعطيه تلك القدسية وتصرفي فيه بحكمة تجعلك تكسبين قلب جميع أفراد الأسرة. ولو أن رسالتك كانت جد مقتضبة، فأنت لم تذكري تفاصيل كثيرة، لكن على العموم أنصحك بما يلي:

شاركي حماتك التفكير المسبق في محتويات مائدة الطعام الرمضانية والحلويات، وفي أعمال المطبخ، لخلق جو من السعادة والألفة بينكما.

إن تقلب مزاج زوجك كوني متفهمة وتجنبي الدخول في نقاشات حادة مع أي فرد من أفراد خلال فترة الصيام.

ضعي برنامجا مسبقا لختم القرآن أنت وزوجي وتنافسا على ختمه لخلق جو من الألفة والمحبة.

إياك أن تهملي أناقتك وجمالك خلال الشهر الفضيل، فالعبادة لا تعني إهمال النفس، وابقي على سجيتك.

أضيفي بصمتك الخاصة في هذا الشهر، بإضافة جميلة نشأت عليها في بيت أهلك، على أن لا تحدث خلل. أو كسر في نظام بيت أهل زوجك، ولا تكوني كثيرة الحساسية لسفاسف الأمور.

حبيبتي تخلصي من الخوف وتأكدي أنك ستكونين زوجة وكنة ناجحة ومحبوبة. فقط احرصي على أن تكوني في قمة الأخلاق والحياء، بارك الله فيك وساقك لما فيه خيرا لك في دينك ودنياك.