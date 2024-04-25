أول مزرعة لتسمين التونة في الجزائر بطاقة 950 طن

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، تسجيل أول مزرعة لتسمين التونة في الجزائر بالضبط في ولاية تلمسان، بطاقة أولية قدرها 950 طن.

كما كشف بداني، أن عدد الطلبة المتكونين في مختلف مدارس ومعاهد القطاع هذه السنة بلغ 15522طالب أي بزيادة قدرها 19% مقارنة بسنة 2023.

بالإضافة إلى تكوين 1682 شاب وفلاح في مجال تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، منهم 108 من نزلاء المؤسسات العقابية.

وبخصوص تسوية ملفات معني القطاع، اوضح بداني أنه تسوية ما يقارب 2000 مهني من خلال الاستفادة من آلية اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط (VAEP) كمرحلة أولى ، وقد اجتاز 1858 منهم الامتحانات التقييمية خلال الدورة الأولى، والعملية متواصلة حتى تشمل كافة المهنيين المسجلين المقدرين ب 4068.

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