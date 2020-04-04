أول مسؤول يمني يصاب بكورونا يروي معاناته مع المرض

كشف القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا، محمد معوضة، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويرقد المسؤول اليمني، بأحد مستشفيات مدريد، منذ 5 أيام​​​، حسبما أوضحه عبر مقطع فيديو نشره من الحجر الصحي على صفحته بفيسبوك.

وتحدث معوضة، في مقطع الفيديو، عن معاناته مع المرض، ونوبات السعال الشديد التي يتعرض لها، خصوصا وأن المرض وصل إلى الرئتين.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه أصيب رغم اتباعه الإجراءات الوقائية، مؤكدا استقرار حالته الصحية وتحسنها.

وأوضح الدبلوماسي اليمني إنه بدأ قبل 4 أيام من تأكيد إصابته يشعر بأعراض الفيروس، فقرر عزل نفسه ذاتيا داخل المنزل، عن عائلته.

ولكن مع تفاقم الأعراض لدى ذات الدبلوماسي، توجه للمستشفى، وبعد إجراء الفحوص تبينت إصابته، وقررت الجهات الصحية الإبقاء عليه بالمستشفى.

https://web.facebook.com/mohammed.maudha/videos/10207209658315872/