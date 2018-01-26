أول مشاركة لأغلى لاعب في تاريخ برشلونة !

خاض البرازيلي “كويتينو” أول مباراة رسمية له مع نادي “برشلونة” سهرة أمس ضد “إسبانيول” في منافسة كأس الملك التي انتهت لصالح البلوغرانا بنتيجة 2-0.
كوتينيو شارك كبديل للاعب الإسباني “أندريس إينيستا”، وحظي بترحيب خاص من جماهير الفريق.
وصرح بعد نهاية المباراة قائلا: “كنت متوترا بعض الشيء، ولكن بعد ترحيب الجماهير شعرت وكأني واحد منهم”.
وأضاف: “أنا سعيد للغاية بأول مشاركة لي، وبالطبع بعد الفوز المحقق”.
يذكر أن البرازيلي انضم الى برشلونة في الميركاتو الشتوي الحالي مقابل 160 مليون أورو كأغلى صفقة في تاريخ الفريق.
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