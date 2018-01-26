عاجل

أول مشاركة لأغلى لاعب في تاريخ برشلونة !

الرياضة
  • -
  • 0
أول مشاركة لأغلى لاعب في تاريخ برشلونة !
بقلم أمير بهلول

خاض البرازيلي “كويتينو” أول مباراة رسمية له مع نادي “برشلونة” سهرة أمس ضد “إسبانيول” في منافسة كأس الملك التي انتهت لصالح البلوغرانا بنتيجة 2-0.

كوتينيو شارك كبديل للاعب الإسباني “أندريس إينيستا”، وحظي بترحيب خاص من جماهير الفريق.

وصرح بعد نهاية المباراة قائلا: “كنت متوترا بعض الشيء، ولكن بعد ترحيب الجماهير شعرت وكأني واحد منهم”.

وأضاف: “أنا سعيد للغاية بأول مشاركة لي، وبالطبع بعد الفوز المحقق”.

يذكر أن البرازيلي انضم الى برشلونة في الميركاتو الشتوي الحالي مقابل 160 مليون أورو كأغلى صفقة في تاريخ الفريق.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital