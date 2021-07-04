أول مفاجآت طواف فرنسا.. انسحاب “بريموز روغليتش”

كشف فريق “جامبو فيسما” عن انسحاب قائد الفريق “بريموز روغليتش” عن طواف فرنسا قبل انطلاق مرحلة اليوم الأحد بسبب الآلام الحادة بعد إصابته في المرحلة الثالثة من التور.

“روغليتش” كان يمني النفس في تحقيق الفوز بطواف فرنسا هذا الموسم ورد الدين لـ “بوغاتشار” حينما حرمه من التتويج بالقميص الأصفر، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، والآن سيحاول “روغليتش” التعافي من إصابته حتى تتسنى له المشاركة في طواف إسبانيا.

يذكر أن “بوغاتشار” يتصدر الترتيب العام بفارق كبير عن ملاحقيه، ويتجه بخطوات ثابتة لتحقيق الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.