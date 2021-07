أول مفاجآت طواف فرنسا.. انسحاب “بريموز روغليتش”

“روغليتش” كان يمني النفس في تحقيق الفوز بطواف فرنسا هذا الموسم ورد الدين لـ “بوغاتشار” حينما حرمه من التتويج بالقميص الأصفر، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، والآن سيحاول “روغليتش” التعافي من إصابته حتى تتسنى له المشاركة في طواف إسبانيا.

يذكر أن “بوغاتشار” يتصدر الترتيب العام بفارق كبير عن ملاحقيه، ويتجه بخطوات ثابتة لتحقيق الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

🇫🇷 #TDF2021

Primoz Roglic won’t start in today’s stage of @LeTour. He suffers too much from his injuries.

Get well soon @rogla 🍀

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 4, 2021