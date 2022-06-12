أول مُشاركة بقميص الخضر لهذا الرباعي أمام إيران !

حدد الناخب الوطني، جمال بلماضي، التشكيلة الأساسية للمُنتخب الوطني التي ستواجه إيران.

حيث عرفت التشكيلة الأساسية عديد التغييرات مُقارنة بلقاء تنزانيا الأخير وصلت ل9 لاعبين.

كما ستعرف مواجهة إيران مُشاركة الرباعي، أنتوني ماندريا، أكيم زدادكة، محمد أمين توغاي، وعبد القهار قادري لأول مرة بقميص المُنتخب الأول.

بينما سيُشارك الثنائي، رياض بن عياد، وبلال براهيمي، في التشكيلة الأساسية لأول مرة بعد مُشاركتهما كبديلين أمام تنزانيا.

ويواجه أبطال إفريقيا سنة 2019 مُنتخب إيران في مباراة ودية بملعب نادي قطر القطري بالعاصمة القطرية الدوحة.