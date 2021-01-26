أول هزيمة للمولودية والإتحاد يواصل الإستفاقة

سجل فريق مولودية الجزائر أول هزيمة له منذ إنطلاق الموسم الكروي الجديد، وذلك على يد فريق وداد تلمسان الذي تنفس الصعداء بتحقيقة الفوز الثاني هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى واصل فريق إتحاد العاصمة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز بثنائية نظيفة أمام مولودية وهران، وهو الفوز الخامس على التوالي لفريق سوسطارة هذا الموسم.

وشهدت مباراة إتحاد العاصمة أمام مولودية وهران حالتي طرد ويتعلقالأمر بكل من المدافع مصمودي، والحارس ليتيم، حيث أظهرت الإعادة التليفزيونية ظلم الحكم أعراب للمدافع مصمودي الذي أخطأ في تقدير مخالفة للاعب حمزة كودري.

وفاز فريق شباب بلوزداد بثلاثية مقابل هدف واحد أمام ضيفه إتحاد بلعباس بملعب 20 أوت، حيث حقق أشبال المدرب الفرنسي فرانك دوما الإنتصار الثاني على التوالي بعد الفوز المحقق في الجولة الماضية أمام سريع غليزان.

نتائج الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة:

إتحاد العاصمة 2 – مولودية وهران 0

وداد تلمسان 1- مولودية الجزائر 0

شباب بلوزداد 3 – إتحاد بلعباس 1

وفاق سطيف 0 – أولمبي المدية 0

نجم مقرة 1 – شبيبة القبائل 0

شبيبة سكيكدة 0 – نصر حسين داي 1

شبيبة الساورة 1 -شباب قسنطينة 0

إتحاد بسكرة 1 – أهلي برج برج بوعريريج 1

سريع غليزان 0 – أمل عين مليلة 0