 أول وحدة وطنية موجهة للثانويين للإقلاع عن التدخين بوهران

قامت، اليوم السبت، مديرية الصحة والسكان بوهران بإستحداث أول وحدة على مستوى التراب الوطني موجهة للثانويين من أجل توعيتهم حول الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الشيشة ومختلف أشكال المخدرات و تحسيسهم بمخاطر الإدمان.

وأوضح رئيس مصلحة الوقاية بذات المديرية، يوسف بوخاري ، أن هذه الوحدة تتواجد داخل ثانوية “باستور” بوسط مدينة وهران، ويشرف عليها أطباء عامون .

وأضاف ذات المسؤول، أنه تم تعيين داخل هذه الوحدة شباب من جمعيات تعمل في مجال محاربة الإدمان بمختلف أنواعه لإرساء أواصر الثقة بين الثانوي والمتطوع الذي هو قريب من سنه وخلق جو مريح بينهما.

مشيرا، إلى هذا الهيكل الصحي يعملجنبا إلى جنب مع وحدة الكشف الصحي المرجعية التي تتشكل من عدة أطباء مختصين في الأمراض الصدرية والنفسية وطب الأطفال ومدلك معالج موجه للذين يعانون من مرض تقوس الظهر “سكليوز”.

وأبرز ذات المسؤول، أن نسبة المدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة تبلغ 6 في المائة من مجموع المتمدرسين، مما يتعين العمل على التوعية الواسعة لمحاربة هذه الآفة التي لها أضرار على صحة الإنسان.