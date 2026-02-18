أول يوم رمضان..أمطار ورياح قوية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وتساقط أمطار رعدية غزيرة. بداية من يوم غد الخميس المصادف لأول يوم من رمضان.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من الطارف، عنابة. سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم.

كما حذر ديوان الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية في ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط.

