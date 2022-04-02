قناة النهار أول يوم من رمضان.. موجة أخرى من إرتفاع أسعار البطاطا بقلم قناة النهار نشر في 02 أفريل 2022 - 17:49 شارك غرِّد أرسل 229 0 أول يوم من رمضان.. موجة أخرى من إرتفاع أسعار البطاطا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/97mj8 اقرأ أيضا تم ترقيتي إلى منصب مدير..كيفاش نأثر في العمال وأتقن التعامل معاهم؟ قناة النهار 22 مارس ذوي الهمم واندماجهم في المجتمع .. قريبا في رمضان قناة النهار 01 أفريل سيدي بلعباس : الفرن التقليدي..وسيلة خالتي بختة وابنتها خيرة لكسب الرزق الحلال قناة النهار 16 مارس ضحايا الوعود الكاذبة بالزواج عبر الفيسبوك..خليجي مزيف شبحلي الحالة وسرقني قناة النهار 22 مارس أول أيام رمضان.. اللحوم الحمراء تقارب 1900 دج والبيضاء تتجاوز 400 دج قناة النهار 02 أفريل رئيس مصلحة مراقبة الزلازل كراغ : تم تسجيل هزات إرتدادية قوتها حولي 2.3 درجة قناة النهار 19 مارس حياة الخالة حضرية تتحول إلى شقاء بعد السطو على قطيع غنمها بأم البواقي قناة النهار 13 مارس دلال خير: محمد وإياد يعانيان من مرض نادر ينخر جسديهما ببطئ.. وعائلتهما تكافح من أجل البقاء قناة النهار 25 مارس طالع هابط: سكان واد الفضة يستغيثون ويناشدون النوي بسبب محجرة تشكل خطرا على صحتهم قناة النهار 24 مارس "طالع هابط : "شاب نجح في مشروعه ومديرية الصيد البحري حبت "تسابوطيه" في عين تيموشنت قناة النهار 20 مارس