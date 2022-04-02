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قناة النهار

أول يوم من رمضان.. موجة أخرى من إرتفاع أسعار البطاطا

بقلم قناة النهار
أول يوم من رمضان.. موجة أخرى من إرتفاع أسعار البطاطا
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أول يوم من رمضان.. موجة أخرى من إرتفاع أسعار البطاطا

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