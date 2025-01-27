أول تعليق من بيتكوفيتش حول مجموعة الخضر في الكان

أبدى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تفاؤله بالذهاب بعيدا في منافسة كأس إفريقيا التي ستجرى بالمغرب أمام منتخبات بوركينافاسو، غينيا الاستوائية والسودان.

وقال بيتكوفيتش، في تصريح للموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الاثنين، إن القرعة أوقعت الخضر في مجموعة ليست بالسهلة، مضيفا: “في هذه النسخة من بطولة أمم إفريقيا لا توجد منتخبات صغيرة، فجميع المنتخبات المتأهلة استحقت مكانها في هذا الموعد. سنستعد بشكل جيد ونخوض مبارياتنا بكل جدية. من الواضح أننا المنتخب المرشح في المجموعة ويجب أن نتحمل هذه المسؤولية. هدفنا الأول سيكون التأهل إلى الدور الثاني وبعد ذلك سنرى”.

وفي حديثه عن المنتخبات التي سيواجها في الدور الأول من الكان قال بيتكوفيتش: “صحيح أننا نملك فكرة عن منافسينا خاصة غينيا الاستوائية التي واجهناها مؤخرا خلال تصفيات هذه النسخة. مع ذلك يجب أن نركز على أنفسنا بدل التفكير كثيرا في المنتخبات الأخرى”.

كما شدد الناخب الوطني للتركيز على التحديات القادمة: “حاليا الأهم بالنسبة لنا ليس كأس أمم إفريقيا بل التأهل إلى كأس العالم 2026 هذا الهدف يجب أن نعمل على تحقيقه لأنه بمجرد ضمان التأهل للمونديال سيكون خوض كأس الأمم الإفريقية أكثر سهولة”