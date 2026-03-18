أول رد فعل للحارس ميلفين ماستيل بعد استدعائه إلى صفوف “الخُضر”

عبّر الحارس الشاب ميلفين ماستيل عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه أول استدعاء للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، تحسبا لتربص شهر مارس المقبل، الذي سيتخلله لقاءان وديان أمام منتخبي غواتيمالا وأوروغواي.

ونشر ماستيل رسالة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قال فيها: “فخور جدا باستدعائي للمنتخب الوطني ولتربص مارس القادم، شعور كبير وإحساس خاص أعيشه مع فتح هذا الفصل الجديد في مشواري الرياضي”.

وأضاف حارس نادي نيونيه السويسري: “اتركوني أحلم قليلا، وسأركز أولا على هذا الاستدعاء قبل الحديث عن إمكانية التواجد في كأس العالم القادم، سأبذل كل جهدي في كل مباراة لأشرف هذا القميص وتاريخه وكل ما يمثله”.

وختم تصريحاته قائلا: “أنتظر بشغف ملاقاة زملائي في المنتخب، وأشكر كثيرا الطاقم الفني على الثقة الكبيرة التي وضعها في شخصي”.