“أومورو” :”تخلصنا من الإرهاق ومُستعدون للجزائر”

أوضح مُدافع المنتخب النيجيري “كينيث أومورو”، بأنه وزملاؤه جاهزون للمواجهة المُرتقبة أمام الجزائر، في الدور نصف النهائي للكان 2019 بمصر.

وقال خلال الندوة الصحفية التي عُقدت بملعب القاهرة الدولي، صبيحة اليوم السبت :”نحن جاهزون لهذا الموعد الهام، وسنلعب بغرض الفوز”.

وأشار لاعب نادي “تشيلسي” الإنجليزي بأن “النسور الممتازة” جاهزة، وتتواجد في أفضل لياقة ممكنة من أجل التغلب على مُحاربي الصحراء.

وقال :”لقد إستفدنا من يوم إضافي للراحة، وتخلصنا من الإرهاق بعد مُباراتنا الماضية أمام جنوب إفريقيا، أعتقد بأننا مُستعدون جيدا”.