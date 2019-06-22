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“أومونيكي” :”خسرنا كثيرا أمام الخضر وسنعمل على مُخادعتها”

الرياضة
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“أومونيكي” :”خسرنا كثيرا أمام الخضر وسنعمل على مُخادعتها”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد “إيمانويل أمونيكي” مُدرب منتخب تانزانيا بأن أشباله جاهزون لرفع التحدي أمام “الخضر” خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وقال :”صحيح أن الجزائر لديها تاريخ كبير، وسبق وأن إنهزمنا أمامها في مُناسبات عديدة، ولكننا سنعمل على الصمود وتحقيق المُفاجأة”.

وواصل :”إنهم يمتلكون العديد من اللاعبين المميزين والذين ينشطون في أندية أوروبية مُحترمة، مما يجعلهم في ثوب المُرشح لا محالة”.

وختم :”بطبيعة الحال الجزائر والسنيغال هم المُرشحون لتسيد المجموعة، ولكن حظوظنا قائمة ولن نهاب أي مُنافس مهما كان إسمه ومكانته”.


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