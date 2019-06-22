“أومونيكي” :”خسرنا كثيرا أمام الخضر وسنعمل على مُخادعتها”

أكد “إيمانويل أمونيكي” مُدرب منتخب تانزانيا بأن أشباله جاهزون لرفع التحدي أمام “الخضر” خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وقال :”صحيح أن الجزائر لديها تاريخ كبير، وسبق وأن إنهزمنا أمامها في مُناسبات عديدة، ولكننا سنعمل على الصمود وتحقيق المُفاجأة”.

وواصل :”إنهم يمتلكون العديد من اللاعبين المميزين والذين ينشطون في أندية أوروبية مُحترمة، مما يجعلهم في ثوب المُرشح لا محالة”.

وختم :”بطبيعة الحال الجزائر والسنيغال هم المُرشحون لتسيد المجموعة، ولكن حظوظنا قائمة ولن نهاب أي مُنافس مهما كان إسمه ومكانته”.