أوميكرون بقوة .. 26 ولاية تسجل أكثر من 10 حالات وعدد الوفيات في تزايد

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 2211 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 13 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 232.367 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6481 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 988 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 157.605 حالة. بينما يتواجد 43 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 7 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 26 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.