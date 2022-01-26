أوميكرون.. خبر صادم للأشخاص الذين أصيبوا مسبقا بكورونا والوباء سيتحول إلى انفلونزا

قال رئيس المخابر المركزية، والجمعية الوطنية لعلم المناعة، كمال جنوحات، أن النقطة السلبية لمتحور كورونا “أوميكرون” أنه سريع الانتشار. كما أشار جنوحات إلى أن الإصابة لعدة مرات في وقت قصير يتعلق بالأشخاص الذين أصيبوا بالوباء سابقا.

أما الجانب الايجابي لمتحور “أوميكرون” –يضيف جنوحات-، أن أغلبية الخبراء يرون أن سرعة الانتشار بين الناس سيصبح بمثابة لقاح طبيعي. و”إصابة عدد كبير من المواطنين في العالم سيؤدي إلى انخفاض المنحنى”.

كما أشار المتحدث في مكالمة للنهار، إلى أن عدد من الخبراء يقولون أن “اوميكرون” سيتسبب في تحول الوضعية الحالية. حيث “ستتحول إلى زكام خفيف وهذا نتيجة للمناعة الجماعية الطبيعية التي ستكون لدى أغلبية المواطنين في العالم”.

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وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 2531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 242853 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6513، بعد تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 1055 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 161679. فيما يتواجد 44 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر الإثنين 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.