أوميكرون.. سلالتان فرعيتان تخدعان مناعة الجسم من إصابة سابقة
خلص علماء في جنوب أفريقيا إلى أن سلالتين فرعيتين من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بكوفيد-19. بما يكفي للتسبب في موجة تفش جديدة.
غير أن العلماء خلصوا أيضا إلى أنهما أقل قدرة على التعايش في دم من تلقوا تطعيمات الوقاية من المرض.
وحسب موقع سكاي نيوز، نقلا عن رويترز. فقد فحص العلماء، الذين ينتمون لأكثر من مؤسسة، سلالتي بي.إيه.4 وبي.إيه.5 الفرعيتين من أوميكرون. اللتين أضافتهما منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي لقائمتها للمراقبة. كما سحب العلماء عينات دم من 39 مشاركا أصيبوا من قبل بأوميكرون. عندما ظهر لأول مرة في نهاية العام الماضي.
وكان 15 منهم قد تلقوا لقاحات وقاية، 8 بلقاح فايزر و7 بلقاح جونسون اند جونسون، بينما لم يتلق الباقون لقاح وقاية.
وقالت الدراسة التي نشرت نسخة أولية منها مطلع الأسبوع “أظهرت المجموعة التي تلقت اللقاحات قدرة على تحييد الفيروس بأكثر من خمسة أمثال.. وبالتالي فهي محمية بشكل أفضل”.
أما في العينات التي سحبت ممن لم يتلقوا اللقاحات. فلقد ظهر إنخفاض بنحو ثمانية أمثال لإنتاج الأجسام المضادة عند التعرض للسلالتين الفرعيتين مقارنة بالسلالة الأصلية لأوميكرون بي.إيه.1. وأظهرت عينات الدم ممن تلقوا اللقاح إنخفاضا بثلاثة أمثال فقط.
طالع أيضا
كورونا.. متحور جديد أكثر تفشيا من أوميكرون
اكتشف المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي يعرف باسم (XE) في بريطانيا في جانفي الماضي. ومنذ ذلك الوقت إرتفع عدد الإصابات ليصل إلى 1179 إصابة حتى الآن.
ورغم أن الرقم يبدو صغيرا نسبيا حتى الآن، إلا أن مسؤولي الصحة في بريطانيا حذّروا من أن المتحور الجديد من كورونا أكثر قابلية للإنتشار مقارنة بغيره من المتحورات.
وحسبما قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن المتحور الجديد يعرف باسم (XE). وهو خليط من سلالات متحور “أوميكرون” (بي إيه.1) و (بي إيه.2)، ويتكون هذا المتحور من خليط من متحورات أخرى، ولذلك يسمى بـ”المتحور المؤتلف”.
وتقول منظمة الصحة العالمية، إن التقديرات الأولية تظهر أن معدل نمو الإصابة بهذا المتحور أكبر 10 بالمئة مقارنة بالمتحور (بي إيه.2). لكن هذه النتيجة تحتاج تأكيدا إضافيا. كما ينتمي المتحور (XE) إلى مجموعة “أوميكرون”. لكنه يختلف عنها في بعض الجوانب مثل القابلية للانتقال.
ويؤكد خبراء الصحة أن لقاحات كورونا تستطيع مكافحة “أوميكرون”، لكنهم حثوا على أخذ الجرعة التعزيزية.