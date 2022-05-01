أوميكرون.. سلالتان فرعيتان تخدعان مناعة الجسم من إصابة سابقة

خلص علماء في جنوب أفريقيا إلى أن سلالتين فرعيتين من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. يمكنهما خداع الأجسام المناعية المتكونة في الجسم من إصابات سابقة بكوفيد-19. بما يكفي للتسبب في موجة تفش جديدة.

غير أن العلماء خلصوا أيضا إلى أنهما أقل قدرة على التعايش في دم من تلقوا تطعيمات الوقاية من المرض.

وحسب موقع سكاي نيوز، نقلا عن رويترز. فقد فحص العلماء، الذين ينتمون لأكثر من مؤسسة، سلالتي بي.إيه.4 وبي.إيه.5 الفرعيتين من أوميكرون. اللتين أضافتهما منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي لقائمتها للمراقبة. كما سحب العلماء عينات دم من 39 مشاركا أصيبوا من قبل بأوميكرون. عندما ظهر لأول مرة في نهاية العام الماضي.

وكان 15 منهم قد تلقوا لقاحات وقاية، 8 بلقاح فايزر و7 بلقاح جونسون اند جونسون، بينما لم يتلق الباقون لقاح وقاية.

وقالت الدراسة التي نشرت نسخة أولية منها مطلع الأسبوع “أظهرت المجموعة التي تلقت اللقاحات قدرة على تحييد الفيروس بأكثر من خمسة أمثال.. وبالتالي فهي محمية بشكل أفضل”.

أما في العينات التي سحبت ممن لم يتلقوا اللقاحات. فلقد ظهر إنخفاض بنحو ثمانية أمثال لإنتاج الأجسام المضادة عند التعرض للسلالتين الفرعيتين مقارنة بالسلالة الأصلية لأوميكرون بي.إيه.1. وأظهرت عينات الدم ممن تلقوا اللقاح إنخفاضا بثلاثة أمثال فقط.

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