أوميكرون قد يصيب الأطفال وهكذا يظهر عليهم

كشف الطبيب البريطاني “ديفيد لويد” عن أعراض غير عادية، تظهر على الأطفال المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.

وقال ديفي لويد، أن 15 بالمائة من الأطفال لمصابين بالمتحور الجديد أوميكرون قد تظهر عليهم أعراض غير عادية. يصيبهم طفح جلدي ليس كالطفح الجلدي العادي والمعروف.

كما أشار المختص البريطاني، أن الأطباء يجرون أبحاث ويتطلعون إلى المزيد من المعلومات عن أوميكرون الذي إنتشر أواخر شهر نوفمبر. كما أعرب عن قلقه على أن يكون أوميكرون أشد فتكا وخطورة من المتحور الهندي “دلتا“.

من جهته كشف عالم الفيروسات الروسي، “ألكسندر سيمينوف”، أن أوميكرون يمكن أن يسبب الإلتهاب الرئوي بصورة أسرع بمقدار 3 أضعاف. مقارنة بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه ليس هناك أي مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كورونا في الحماية من متحور “أوميكرون”. الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: أنه “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن. من حيث شدة المرض والإستشفاء. وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون”.

كما شدد ذات المسؤول على ضرورة الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف مايكل راين، أن السلوك العام لمتحور أوميكرون الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.

للإشارة فقد تم رصد متحور “أوميكرون” للمرة الأولى في جنوب إفريقيا. ثم إنتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

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