اعتبر كبير المختصين في الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فلاديمير نيكيفوروف، إن متحور أوميكرون قد يكون علامة على قرب نهاية وباء كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الخبير الروسي، أنه لا يستبعد أن يكون متحور أوميكرون آخر مراحل الوباء. متوقعا بأن تنتهي جائحة فيروس كورونا بحلول الصيف.

وأورد نيكيفوروف: “أود أن أصدق أن ظهور أوميكرون هو علامة على نهاية الوباء. أعتقد أن الوباء يجب أن ينتهي بحلول الصيف”.

وأشار الخبير، إلى أن هناك بالفعل زيادة كبيرة إلى حد ما في عدد الإصابات. لكن المستشفيات ليست مكتظة، مما يعني أن أوميكرون ليس خطيرا مثل سلالة دلتا.

وقال الخبير، أن جزءا من السكان سوف يصاب بمتحور أوميكرون بدون أعراض، حتى أنهم لن يلاحظوا ذلك.

وسجلت دول عديدة في الفترة الأخيرة أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليومية بمتحور أوميكرون.

كما تم تسجيل انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة بالموجات السابقة، فيما لم تشهد المستشفيات لم تشهد اكتظاظا مثل السابق.

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عالم إيطالي يُحذر من ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون كما حذر عالم الوبائيات الإيطالي، غويدو سيلفستري، من ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون في أكتوبر المقبل. واعتبر سيلفستري أن متحور أوميكرون أقل ضررا من دلتا قائلا: “نعلم كثيرا من خلال تجارب خلايا أنبوب الاختبار. وكذلك من التجارب على الحيوانات أن هذا المتحور أقل قدرة على إصابة عمق الرئة”. مضيفا: “دعونا نقول إنه رائع في استهداف الجهاز التنفسي العلوي. لكنه ضعيف عندما يتعلق الأمر بمهاجمة الرئة”. وتابع العالم: “إنني بعيدا كل البعد عن أن أكون مثيرا للتحذيرات، لكن الخطر الأكبر يكمن في ظهور بديل يحتفظ بقوة عدوى أوميكرون. ويستعيد قدرة دلتا على تدمير الرئة أيضا”. كما أضاف العالم الإيطالي: “آمل ألا يحدث ذلك أبدا، لكن يجب أن نكون مستعدين. وأفضل طريقة هي الالتزام بأخذ اللقاحات”. وحذر سيلفستري من أنه وفي أكتوبر أو نوفمبر، قد يصل نوع أكثر قبحا، ربما من تايلاند، مدغشقر أو الأرجنتين.

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