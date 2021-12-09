أوميكرون.. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التعجيل في التلقيح

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا. كما أشارت المنظمة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه “أوميكرون”، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

وحسب خبراء المنظمة الأممية، فإن بعض سمات “أوميكرون”، تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على مسار كورونا. كما تابعت المنظمة “لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط”.

في حين أشار خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أنه في جنوب إفريقيا، يتزايد عدد حالات “أوميكرون”. فيما يكون انتقال “دلتا” منخفضا جدا، لذلك كانت المنافسة بين المتغيرين قليلة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “بدأنا الآن في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى”. “على الرغم من أن المعدل الدقيق للزيادة بالنسبة للمتغيرات الأخرى لا يزال صعبا في الوقت الحالي”. كما أضاف “لذلك سيكون من المهم رصد،ما يحدث بجميع أنحاء العالم بعناية،لفهم ما إذا كان بإمكان أومكيرون أن يتفوق على دلتا”.

كما قالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني في المنظمة المعني بكوفيد-19: “بلا شك نرى ارتفاعا بالانتقال في جنوب إفريقيا”. و”نرى عددا من تقارير متزايدة حول العالم بشأن متغير أوميكرون”. “ثمة تحديات في فهمنا إزاء مدى انتشاره.. وأحد الأمور التي ننظر إليها الآن هو كيف ينتشر أوميكرون في أوساط مجتمعات مختلفة”. داعية إلى التعجيل في إدارة اللقاحات “لأن اللقاحات تعمل ضد متغير دلتا”. و”حتى إن كانت هناك فعالية أقل لأوميكرون، يظل التطعيم أفضل من عدمه”.

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