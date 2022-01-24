أوميكرون.. من هذه الحاسة ينتقل الفيروس إلى الجسم!

كشف مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، أندريه إيسايف، أن متحور أوميكرون يمكن أن يتسرب إلى جسم الإنسان من خلال العينين.

كما أوضح إيسايف أن “العين غالبا ما تكون بوابة لانتقال العدوى”. مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما ترافقها علامات المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيلان في الأنف.

في حين أضاف المدير، أن هناك مرضى أصيبوا بمتحور “دلتا” في أكتوبر الماضي، وفي يناير “جانفي” أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا. تابعا أن هذه الحالات على الأغلب هي إصابات بمتحور “أوميكرون”.

وأكد الخبير في مجال الأمراض المعدية، نيكولاي ماليشيف، في مقابلة مع صحيفة “Nation News”، على أهمية مراقبة التدابير الوقائية وتشديدها. في ظل تفشي متحور “أوميكرون”.

وتجدر الإشارة إلى أن متحور “أوميكرون”، الذي تم اكتشافه في شهر نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، يعد السلالة الأسرع انتشارا. مقارنة بباقي السلالات التي تم اكتشافها منذ ظهور فيروس كورونا.

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أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 2134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 238107 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6492، بعد تسجيل 14 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 1020 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 159636. فيما يتواجد 39 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر السبت 2211 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

و أكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.